В Фонд госимущества передали активы российского пропагандиста Лебедева

РИА Новости

Кабинет Министров передал Фонду государственного имущества активы российского пропагандиста Артемия Лебедева.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Российский деятель оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и посещал временно оккупированные россиянами украинские территории.

В Фонд госимущества, в частности, было передано 2 квартиры в Киеве, площадью 138,5 м² и 193,2 м².

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В Фонде объяснили, что их задачей является обеспечение проведения государственной регистрации прав собственности и принять управленческие решения по дальнейшей судьбе этого имущества – приватизации или аренды.

Все средства, вырученные от реализации имущества, пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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В июле сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства две квартиры в центре Киева российского дизайнера и блогера-пропагандиста Артемия Лебедева.

В июне 2022 г. Лебедев побывал на территории оккупированной Запорожской АЭС, за что заочно получил подозрение от СБУ за оправдание вооруженной агрессии.

В январе 2023 года СНБО Украины ввел санкции против 119 представителей российского шоубизнеса и медиасферы, в частности, против Артемия Лебедева.