В Минфине раскрыли размер помощи от США, которую Украина может получить до конца 2024 года

Минфин Украины надеется на 3,3 млрд долларов от США в 2023 году - для покрытия дефицита украинского госбюджета, и $12-14 млрд в 2024 году, которые также должны пойти на финансирование госбюджета.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время мероприятия, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины".

Министерство финансов Украины надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца текущего года еще $3,3 млрд для покрытия дефицита украинского госбюджета, отметил Марченко.

Марченко также сообщил, что в 2024 году Минфин надеется получить от США на финансирование госбюджета на уровне текущего года.

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"Не меньше, чем в этом году: где-то от $12 млрд до $14 млрд. Это то, что мы разрабатываем", - сказал министр.

Однако, по его словам, пока что сохраняется много неопределенности в этом вопросе.

"Надеемся, что как и в 2023 году, так и в 2024 году США будут вместе с нами", - подытожил Марченко.

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По словам министра финансов, в этом году внешнее финансирование госбюджета составило 42 млрд долларов.

Он подчеркнул, что эти средства не работают на экономику: 35 млрд пошло на покрытие дефицита платежного баланса, остальные - рост резервов и выплату долгов.