ЕИБ профинансирует лучшие украинские проекты по энергоэффективности

Начался отбор проектов в рамках финансового соглашения "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Целью финансового соглашения является введение энергоэффективных мероприятий в общественных зданиях, в частности в больницах, школах, вузах, детсадах, аптеках, библиотеках и т.д.

В ведомстве пояснили, что финансирование будет предоставлено на термомодернизацию общественных зданий, а также на строительные работы (в том числе ремонтные работы повреждений, полученных в результате военной агрессии россии).

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Проекту предложения с сопроводительными документами необходимо подать по электронному адресу UPBEE.proposal@mtu.gov.ua до 10 декабря 2023 года.

Принять участие в отборе могут малые, средние города и общины по всей Украине, за исключением расположенных в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации. Заявки должны быть поданы органами местного самоуправления.

Отбор пройдет в два этапа:

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для участников с готовой проектной документацией;

для участников без готовой проектной документации (после предварительного отбора такие участники будут обязаны подготовить документацию и представить ее на оценку проекта).

С полным перечнем требований к участникам и проектам можно ознакомиться в Порядке отбора.

Напоминаем:

Украина и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в проектах восстановления Украины, предусматривающий выделение 840 млн евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.