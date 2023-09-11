Расходы на оборону вырастут, но в Минфине не уверены, что смогут удовлетворить всю сумму

Кабинет министров в ближайшее время снова предложит Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета в этом году для сектора обороны и безопасности, но в Минфине не уверены, что удастся удовлетворить всю сумму, запрошенную Министерством обороны.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на мероприятии, организованном Европейской бизнес ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины".

"В ближайшем будущем выйдем с изменением бюджета, где будем увеличивать расходы на безопасность и оборону", - сказал Марченко.

Министр уточнил журналистам, что пока не готов называть окончательные цифры, которые будут в законопроекте, поскольку его еще должен одобрить Кабинет министров, но не уверен, что будет выделена вся запрошенная Минобороны сумма.

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"Я не уверен, что у нас будет возможность удовлетворить всю сумму (о которой ранее говорил министр обороны Рустем Умеров, - ред.). ... Сейчас не хочу об этом говорить, потому что в ближайшее время у нас будет Кабмин, где мы все это зафиксируем", - добавил он.

Напоминаем:

Ранее новоназначенный министр обороны Рустам Умеров заявил о потребности до конца года в дополнительных расходах около 250 млрд грн.

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Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Ярослав Железняк на прошлой неделе сообщил, что речь идет об увеличении расходов госбюджета-2023, ориентировочно, на 300 млрд грн.

Ранее Верховная Рада 21 марта 2023 года увеличила расходы госбюджета-2023 на 487 млрд грн, доходы - на 61 млрд грн, что повлекло рост дефицита на 419 млрд грн.