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У россиян при въезде в ЕС могут конфисковывать автомобили и ценные вещи

Понедельник, 11 сентября 2023, 10:55 - Анастасия Дячкина

При пересечении границы с Европейским Союзом у граждан РФ могут конфисковать автомобили, телефоны, другую технику и ценные вещи.

Об этом говорится в документе Еврокомиссии.

Такие правила вступили в силу после продления санкций ЕС против России в июле этого года.

В документе говорится, что если россияне въезжают на собственном автотранспорте, то по нормативам ЕС это будет считаться нелегальным импортом. Соответственно, такой транспорт может быть конфискован независимо от того, с какими целями и на какой срок он ввозится.

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Запрет также распространяется на ввоз прицепов и полуприцепов для перевозки любых грузов, а также транспортировку и использование яхт.

Кроме этого, у граждан РФ могут изъять косметику, чемоданы, технику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни и фотокамеры.

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Что не так с процессом принятия санкций против России

Напоминаем:

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли 8 августа объявил о новых "знаковых" санкциях, направленных на ограничение доступа России к закупке военного оборудования.

санкции Россия ЕС Еврокомиссия
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