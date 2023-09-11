Курс валют на 11 сентября: сколько стоят доллар и евро

11 сентября наличные доллар и евро на "черном рынке" стабильны по отношению к котировкам накануне, в кассах банков несколько выгоднее стало продать доллар.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,65 – 37,92 грн против котировок в 37,64 – 37,91 накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,65 - 40,93 грн против курса 40,64 - 40,91 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,55 – 38,1 грн (курс на 8 сентября – 37,55 – 38,15 грн);

Евро – 40,4 – 41,15 грн (курс на 8 сентября – 40,4 – 41,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,3 – 37,9 грн;

Ощадбанк – 37,55 – 38,45 грн;

Укрэксимбанк – 37,4 – 38,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.