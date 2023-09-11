Курс валют на 11 сентября: сколько стоят доллар и евро
11 сентября наличные доллар и евро на "черном рынке" стабильны по отношению к котировкам накануне, в кассах банков несколько выгоднее стало продать доллар.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,65 – 37,92 грн против котировок в 37,64 – 37,91 накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,65 - 40,93 грн против курса 40,64 - 40,91 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,55 – 38,1 грн (курс на 8 сентября – 37,55 – 38,15 грн);
- Евро – 40,4 – 41,15 грн (курс на 8 сентября – 40,4 – 41,15 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,3 – 37,9 грн;
- Ощадбанк – 37,55 – 38,45 грн;
- Укрэксимбанк – 37,4 – 38,2 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Напоминаем:
Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.