Правительство ожидает рост ВВП Украины на 3-4% в этом году - Свириденко

Кабинет Министров ожидает роста ВВП Украины в этом году на уровне 3-4% и отмечает улучшение ситуации в промышленности.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Укринформ.

"Рост ВВП будет на уровне 4%. Скептики говорят, что рост составит около 3%. В основных отраслях промышленности мы видим улучшение. Урожай зерна составит около 50 миллионов тонн. Есть определенные проблемы с экспортом, но я думаю, что ситуация улучшится за счет альтернативных маршрутов", – отметила вице-премьер.

Свириденко добавила, что правительство работает над решением проблем экспорта совместно с западными партнерами и финансовыми институциями.

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Рынок труда в Украине имеет структурные проблемы и около 5 миллионов украинцев остаются за границей.

"У безработных нет тех навыков, которые нуждаются в рынке труда, поэтому в этом и следующем году мы сосредоточимся на вопросах подготовки и переподготовки, поскольку обеспечить восстановление и восстановление Украины без этого будет невозможно", – добавила Свириденко.

По словам вице-премьера, двумя неотложными шагами, необходимыми для эффективного восстановления Украины является поддержка местного бизнеса и страхование рисков.

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"Мы в правительстве должны сосредоточиться на двух вещах. Поддержка местного бизнеса, являющегося налогоплательщиком, что позволит ему платить заработную плату работникам, а нам выплачивать денежное довольствие военным. А также страхование.

Правительство ожидает, что парламент проголосует поправки и изменения в законодательство, что позволит украинским агентствам страховать как украинские, так и иностранные компании, которые будут вовлечены в восстановление Украины", – резюмировала Свириденко.

Напоминаем:

Национальный банк подсчитал, что во втором квартале года экономика Украины выросла на 18,1%.