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Председатель Еврокомиссии призвала к глобальному сотрудничеству в сфере безопасности ИИ

Воскресенье, 10 сентября 2023, 16:45 - Игорь Пилипив

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости разработать глобальные меры защиты от рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом глава ЕК заявила на третьей сессии G20 в Дели, передает "Интерфакс-Украина". 

По ее словам, Европа совместно с партнерами должны разработать новую глобальную структуру рисков, связанных с ИИ. Соответственно, решения должны защитить общество от системных социальных рисков и одновременно стимулировать инвестиции в безопасные и ответственные системы ИИ.

"Ключевой вопрос заключается в том, как использовать быстро меняющиеся технологии. Показательно, что даже создатели и изобретатели ИИ призывают политических лидеров к регулированию. В ЕС в 2020 году мы представили первый в истории закон об искусственном интеллекте. Мы хотим способствовать инновациям и одновременно укреплять доверие", - сказала фон дер Ляйен.

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Глава ЕК добавила, что для решения вопроса на глобальном уровне необходимо создать орган, аналогичный МГЭИК (Межправительственной группе экспертов по изменению климата)", и для этого нужна дополнительная работа с учеными, предпринимателями и новаторами.

"Они должны предоставить знания о рисках, связанных с ИИ, а также о потенциальных выгодах для человечества", - сказала глава ЕК.

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Экономическая правда.

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