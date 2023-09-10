Польша будет страховать инвесторов, которые заинтересованы в восстановлении Украины

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о страховании экспорта, гарантированного Государственным казначейством.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Новый закон является основой программы восстановления Украины с участием польского бизнеса, которая предусматривает три пункта.

Безопасная торговля с Украиной;

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Поддержка инвестиций польских компаний;

Поддержка развития Украины.

Кроме того, новый польский закон дает также возможности страхования польских филиалов иностранных предприятий на уровне с местными компаниями. Для украинских компаний это возможность на лучших условиях расширять бизнес в Польше.

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"Это первый настолько комплексный инструмент страхования, который поддерживает инвестиции и деятельность польских компаний в Украине. Мы надеемся, что этот важный шаг Польши станет толчком для страхового рынка и других государств активнее предоставлять гарантии компаниям, которые работают в Украине", - отметила Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Также среди новых решений - осуществление перестрахования другими страховщиками. В случаях, если риск выше среднего или если невозможно получить перестрахование на коммерческом рынке.

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Экономическая правда.