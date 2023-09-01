Самый богатый олигарх РФ Мельниченко сравнил санкции с ядерным ударом по Хиросиме и защищает Путина

Андрей Мельниченко Getty Images

Российский олигарх, лидер российского списка Forbes Андрей Мельниченко заявил, что санкции сделали его "изгоем", и сравнил их с ядерной бомбардировкой Хиросимы. При этом он не стал высказываться против войны и критиковать Путина - война, по его словам, началась из-за какой-то "глобальной ошибки".

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По словам Мельниченко, санкции привели к повышению мировых цен на еду и вызвали продовольственный кризис в бедных странах. "Это [бомбардировка Хиросимы] не привела к поражению многих военных целей, исход войны уже был решен, но причиненные страдания были огромными. Это в точности то же самое", - утверждает Мельниченко.

Он утверждает, что введенные в отношении него ограничения были неожиданными.

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"Честно говоря, я этого не ожидал. Я живу в Швейцарии 14 лет. Я не делаю оружие для войны. Я делаю еду для людей и энергию для электростанций по всему миру. Я не пропагандирую войну. Я не занимаюсь политикой. Какой смысл?", - добавил он.

При этом ограничения он воспринимает как стихийное бедствие, вроде урагана: "Что можно сделать? Как есть, так есть".

По словам Мельниченко, последние 14 лет он жил в основном в Швейцарии, но санкции сделали его "изгнанником", заставив перебраться в Объединенные Арабские Эмираты, гражданство которых он получил в 2021 году.

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При этом своей ответственности за войну Мельниченко не чувствует. По его словам, ее начало застигло его врасплох, но 24 февраля он отправился на, как ему казалось, обычную встречу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с Путиным.

"Нужно довольно часто встречаться с чиновниками. Как иначе работать в стране? Ты просыпаешься и видишь летящие ракеты по телевизору, и у тебя есть выбор - идти или не идти. Как можно не идти?", - сказал он.

Он добавил, что начало полномасштабной войны - это "глобальная ошибка", а "люди, которые пытались ее предотвратить, не справились со своей задачей".

При этом Мельниченко не стал высказываться против войны и критиковать Путина. По его словам, война началась из-за некой "глобальной ошибки" и из-за того, что Запад позволил ситуации выйти из-под контроля, "решив, что Россия - ржавая бензоколонка, чрезмерно зависимая от нефти и газа".

А президент Украины Зеленский, в духе российской пропаганды сказал Мельниченко, якобы "спровоцировал сильного агрессивного соседа своим крайним непрофессионализмом".

"Я абсолютно не считаю себя лично ответственным за произошедшие трагедии", - сказал он. Вина, по его словам, лежит на мировых лидерах, а пытаться разобраться, кто виноват, а кто нет, очень опасно.

Бывший участник российского списка Forbes Олег Тиньков ранее в интервью говорил, что Мельниченко вместе с некоторыми другими российскими миллиардерами на самом деле настроены против войны, но публично не высказываются. "Он врет. Он пытается говорить о его собственных моральных качествах", - возразил Мельниченко.

Андрей Мельниченко занимает первое место среди российских миллиардеров в рейтинге Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок. Состояние его и его семьи оценивается в 24,4 млрд долл.

По словам олигарха, санкции - это экономическое оружие массового уничтожения, которое наносит вред обычным людям. То, что Россия делает в Украине, по его мнению, - тоже преступление.

Но он сразу же оговорился. "Я не нахожусь на местах, я не эксперт, я не могу привести конкретные примеры... С обеих сторон совершаются военные преступления. Такое случается на любой войне. Это естественно. Не имеет значения, кто это начал", - утверждает он.

Позже он еще раз связался с газетой и уточнил, что считает преступлениями именно нападения на гражданские объекты.

ЕС ввел санкции против Мельниченко в марте 2022 года за участие в совещании олигархов с Путиным после начала войны.

Экономическая правда