Компенсацию за неотгулянный отпуск будут рассчитывать по новому - решение Кабмина

Кабинет министров изменил порядок расчета средней зарплаты для оплаты компенсации отпускных.

Соответствующие изменения были внесены в правительственное постановление, которым еще в 1995 году был установлен Порядок исчисления средней заработной платы, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам Мельничука, теперь исчисление средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска будет проводиться с учетом выплат за рабочий год, в котором возникло право на отпуск.

В то же время исчисление средней зарплаты для предоставления материальной помощи будет проводиться с учетом выплат за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления материальной денежной помощи.

Реклама:

Вместе с тем Кабмин ограничил размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, которая теперь будет выплачиваться госслужащим в размере не больше одной среднемесячной зарплаты.