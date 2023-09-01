"Украинское Дунайское пароходство" перевезло рекордный объем грузов с начала большой войны

фото: УДП

По итогам августа "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) перевезло более 206 тыс тонн грузов - это максимум с начала войны.

Об этом сообщает пресс-служба УДП в Telegram.

В компании заявили о модернизированной системе обслуживания флота: добавили еще один ремонтный участок, введена новая система мотивации для ремонтников.

"Баржи не простаивают: ежемесячно обслуживается и ремонтируется до 60 единиц несамоходного флота. Сейчас имеем в эксплуатации почти 200 барж, чего не было никогда. Планируем в сентябре выйти на 205 барж в эксплуатации", - рассказали в компании о планах.

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При этом увеличение объемов сдерживает в частности, то, что портовая инфраструктура в Констанце перегружена.

"Мы даже перегнали в Румынию свой буксир для подачи барж, но нужны дополнительные якорные стоянки, краны и т.д. Надеемся, что благодаря поддержке Министерства украинским перевозчикам пойдут навстречу. Этот вопрос стратегический и касается не только УДП", - говорится в сообщении.

Также в УДП заявили о дефиците плавсостава.

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Экономическая правда