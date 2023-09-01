Портал обличителей коррупции будет запущен в Украине с 6 сентября

С 6 сентября в Украине начнет работать "Единый портал обличителей коррупции" - канал для анонимных сообщений о фактах коррупции.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

"Я подписал приказ о запуске с 6 сентября Единого портала обличителей коррупции, который обеспечивает анонимное или неанонимное сообщение о коррупции в той или иной организации", - отметил руководитель НАПК.

По словам Новикова, портал - это специальный ресурс, который обеспечит анонимную отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их организациях. Эти сообщения будут попадать руководителям организаций или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам - НАБУ, ГБР, Национальному агентству, Национальной полиции.

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Также Новиков отметил, что на сегодня десять органов государственной власти уже подключены к порталу. Постепенно будет накапливаться число государственных органов, которые будут иметь доступ к вышеуказанному ресурсу.

Глава НАПК также напомнил: если благодаря сообщению обличителя коррупции суд признает кого-то виновным и вынесет решение о взыскании коррупционных средств, то обличитель может получить 10% от этой суммы (но не более 14 млн гривен).

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Порядок ведения Единого портала сообщений обличителей был утвержден в январе 2023 года.

В начале июля (НАПК) начало тестирование Единого портала сообщений обличителей, разработанного при поддержке USAID "ВзаємоДія (SACCI)".

К порталу планируется подключить около 90 тыс. органов власти, органов местного самоуправления и юридических лиц.

В 2022 году НАПК было участником в 69 судебных делах, касающихся обличителей. В течение года суды приняли 14 решений в пользу обличителей.