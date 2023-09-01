Тилигульская ВЭС Ахметова отказалась от "зеленого" тарифа из-за долгов со стороны государства

Из-за долгов, накопившихся со стороны государства в расчетах за "зеленую" энергию, "ДТЭК Тилигульская ветроэлектростанция" с 1 сентября вышла из балансировочной группы госпредприятия "Гарантированный покупатель" и начала продажу всей электроэнергии самостоятельно, на энергорынке.

Об этом сообщает энергохолдинг ДТЭК.

"Сейчас ценовая конъюнктура на рынке позволяет своевременно получать необходимый объем средств для поддержания стабильной работы станции", - заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

В то же время Селищев выразил надежду, что государство решит проблемы уже накопленных долгов перед отраслью ВИЭ. В ДТЭК также подчеркнули, что законодательство позволяет компаниям в любой момент возвращаться в балансировочную группу "ГарПока" и работать по "зеленому" тарифу.

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Пока же "ДТЭК ВИЭ" решил использовать возможность, предоставленную государством всем участникам сектора возобновляемой энергетики относительно самостоятельной продажи электроэнергии на рынке.

В компании отметили, что определенная либерализация на нем, состоявшаяся с 1 июля с повышением ценовых ограничений (прайс-кэп), позволяет некоторым компаниям ВИЭ получать доходы, сопоставимые с размером "зеленого" тарифа, в частности, это касается проектов ветроэнергетики.

Напоминаем:

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В мае 2023 года энергохолдинг ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС в Николаевской области с 19 турбинами мощностью 114 МВт из общей заявленной мощности 500 МВт.

25 апреля этого года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, определила процедуру входа и выхода объектов электроэнергетики, которым установлен "зеленый" тариф, из балансировочной группы "ГарПока". Производители из ВИЭ получили рыночную альтернативу "зеленому" тарифу и при этом сохранили возможность вернуться в с возобновлением продажи произведенного ресурса по "зеленому" тарифу.

Согласно данным на сайте "ГарПока", в январе 2023 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией достиг 91%, в феврале - 57,9%, в марте - 51%, в апреле - 58,8%, в мае - 46,5%, июне - 44,4%, за 20 дней июля - 43,3%. В целом - 52%.