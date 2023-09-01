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В Украине впервые установили требования к обустройству мест проживания переселенцев  

Пятница, 1 сентября 2023, 14:54 - Лия Ильченко

Кабинет министров впервые установил требования к обустройству мест временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Сегодня Кабмин принял постановление, утверждающее порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц. Оно впервые определяет механизм создания и учета таких мест, а также минимальные требования для жизнеобеспечения ВПЛ", - говорится в сообщении.

В частности, предусмотрено:

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  • разделение помещений на места общего пользования и с оборудованными койко-местами, 
  • устанавливаются требования к минимальной площади для одного койко-места,
  • устанавливаются требования к оборудованию кухнями, душевыми и туалетными комнатами, стиральными машинами и прочим.
  • устанавливаются требования к температурному режиму. 

В связи с чем областные и Киевская городская военная администрация обязаны в шестимесячный срок привести условия мест временного проживания в соответствие с утвержденными стандартами.

Кроме того, решением правительства поручено военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания, а также утвердить список таких мест на территории соответствующей области.

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