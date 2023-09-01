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Lifecell могут оштрафовать за неготовность сети к блэкаутам

Пятница, 1 сентября 2023, 14:16 - Игорь Пилипив

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК) может оштрафовать мобильного оператора "lifecell" за неполную готовность сетей в Ровенской области к 3-суточному блэкауту.

Об этом сообщает пресс-служба НКЭК. 

Отмечается, что крайняя проверка НКЭК сетей ООО "Лайфсел" в Ровенской области показала готовность к обеспечению связью менее 50% критически важных объектов из необходимого минимума в условиях 3-суточного блэкаута.

У мобильного оператора есть 20 дней, чтобы устранить данные нарушения и выполнить предписание по результатам проверки.

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В случае невыполнения будет рассматриваться вопрос о наложении штрафных санкций на оператора согласно нормам Закона об электронных коммуникациях.

Всего с января 2023 года регулятор провел 8 внеплановых проверок операторов по выполнению требований распоряжений национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями, которые были выданы во исполнение требований решения СНБО, в ряде областей Украины, в частности:

  • ЧАО "Киевстар" в Киевской, Львовской, Одесской;
  • ЧАО "ВФ Украина" в Киевской, Львовской, Одесской;
  • ООО "лайфселл" в Киевской, Львовской, Одесской и Ровенской.

В ходе проведения соответствующих мероприятий надзора были выявлены нарушения у всех трех операторов мобильной связи. Подробно с результатами мероприятий государственного надзора, в частности всех вышеупомянутых проверок, можно ознакомиться здесь.

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Экономическая правда

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