Lifecell могут оштрафовать за неготовность сети к блэкаутам

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК) может оштрафовать мобильного оператора "lifecell" за неполную готовность сетей в Ровенской области к 3-суточному блэкауту.

Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.

Отмечается, что крайняя проверка НКЭК сетей ООО "Лайфсел" в Ровенской области показала готовность к обеспечению связью менее 50% критически важных объектов из необходимого минимума в условиях 3-суточного блэкаута.

У мобильного оператора есть 20 дней, чтобы устранить данные нарушения и выполнить предписание по результатам проверки.

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В случае невыполнения будет рассматриваться вопрос о наложении штрафных санкций на оператора согласно нормам Закона об электронных коммуникациях.

Всего с января 2023 года регулятор провел 8 внеплановых проверок операторов по выполнению требований распоряжений национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями, которые были выданы во исполнение требований решения СНБО, в ряде областей Украины, в частности:

ЧАО "Киевстар" в Киевской, Львовской, Одесской;

ЧАО "ВФ Украина" в Киевской, Львовской, Одесской;

ООО "лайфселл" в Киевской, Львовской, Одесской и Ровенской.

В ходе проведения соответствующих мероприятий надзора были выявлены нарушения у всех трех операторов мобильной связи. Подробно с результатами мероприятий государственного надзора, в частности всех вышеупомянутых проверок, можно ознакомиться здесь.

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Экономическая правда