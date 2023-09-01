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"Метинвест" Ахметова наладил производство укрытий для техники Сил Обороны

Пятница, 1 сентября 2023, 13:12 - Анастасия Жарикова
 
метинвест

Группа "Метинвест" Рината Ахметова наладила серийное производство инженерных конструкций, выполняющих роль "ловцов ланцетов", защищая дорогостоящую военную технику Сил Обороны от атак дронов россиян.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время компания бесплатно передала ВСУ 32 сооружения-укрытия, активно используемых на самых горячих участках фронта.

Инженерные сооружения производятся в тесном взаимодействии со специалистами вооруженных сил с учетом потребностей фронта.

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"Стальные "ловцы ланцетов" должны быть максимально универсальными, чтобы их могли использовать для маскировки и защиты большинства моделей техники на боевых позициях – самоходных артиллерийских установок, танков, автомобильной техники для перевозки личного состава.

При использовании первых образцов на фронте "ловцы ланцетов" показали себя как надежный элемент защиты, останавливающий вражеские дроны, в том числе опасные ланцеты, и хранит технику", - отметили в "Метинвесте".

Ловец ланцетов является мобильным сооружением и требует минимум усилий для установки на передовой позиции без использования дополнительного оборудования. Также сооружение отличается высокой ремонтопригодностью – после выполнения своего назначения "ловца ланцетов" можно легко восстановить.

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Вес одного передвижного укрытия составляет около тонны, длина – 10 метров, ширина и высота – по 5 метров. "Ловец ланцетов" состоит из стального каркаса и натянутой поверх него сетки-рабицы с камуфляжными элементами.

Компания может производить до пяти "ловцов ланцетов" в неделю.

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Напоминаем:

Группа Метинвест Рината Ахметова наладила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий, и используются для введения врага в заблуждение.

Метинвест ВСУ война
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