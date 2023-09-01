"Метинвест" Ахметова наладил производство укрытий для техники Сил Обороны

метинвест

Группа "Метинвест" Рината Ахметова наладила серийное производство инженерных конструкций, выполняющих роль "ловцов ланцетов", защищая дорогостоящую военную технику Сил Обороны от атак дронов россиян.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время компания бесплатно передала ВСУ 32 сооружения-укрытия, активно используемых на самых горячих участках фронта.

Инженерные сооружения производятся в тесном взаимодействии со специалистами вооруженных сил с учетом потребностей фронта.

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"Стальные "ловцы ланцетов" должны быть максимально универсальными, чтобы их могли использовать для маскировки и защиты большинства моделей техники на боевых позициях – самоходных артиллерийских установок, танков, автомобильной техники для перевозки личного состава.

При использовании первых образцов на фронте "ловцы ланцетов" показали себя как надежный элемент защиты, останавливающий вражеские дроны, в том числе опасные ланцеты, и хранит технику", - отметили в "Метинвесте".

Ловец ланцетов является мобильным сооружением и требует минимум усилий для установки на передовой позиции без использования дополнительного оборудования. Также сооружение отличается высокой ремонтопригодностью – после выполнения своего назначения "ловца ланцетов" можно легко восстановить.

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Вес одного передвижного укрытия составляет около тонны, длина – 10 метров, ширина и высота – по 5 метров. "Ловец ланцетов" состоит из стального каркаса и натянутой поверх него сетки-рабицы с камуфляжными элементами.

Компания может производить до пяти "ловцов ланцетов" в неделю.

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Напоминаем:

Группа Метинвест Рината Ахметова наладила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий, и используются для введения врага в заблуждение.