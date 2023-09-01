АМКУ выявил сговор госпредприятия и частных фирм на аукционе по продаже имущества "Укрспирта"
Антимонопольный комитет оштрафовал на 14,3 млн грн участников сговора на аукционе по продаже имущества ГП "Укрспирт".
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Так, Антимонопольный комитет признал государственное предприятие ООО "Укрспецпостач", а также частные компании ООО "Финанс-Сервис Плюс" и ООО "Глермонт Трейд" виновными в антиконкурентных действиях, искажающих результаты аукциона по приватизации спиртзаводов, и оштрафовал их на 14,39 млн грн.
При этом, ООО "Укрспецпостач" является государственным предприятием.Реклама:
ООО "Финанс-Сервис Плюс", согласно данным платформы открытых данных Youcontrol, не имеет в собственности никакого недвижимого имущества, расположено в жилом доме, уставный капитал - 1 тыс грн. Бенефициарный владелец компании является также ее руководителем.
ООО "Глермонт Трейд" является фигурантом уголовного производства о преступлениях против основ национальной безопасности Украины (по статье 111 УК Украины). Кроме того, ООО фигурирует еще в двух уголовных производствах. Уставный капитал ООО "Глермонт Трейд" составлял 200 грн. На сегодня ООО прекратило деятельность. В частности, в реестре есть информация о банкротстве указанного юридического лица.
Как следует из информации Prozorro.sale, речь идет об аукционе по продаже отдельного имущества Залозецкого места производства и хранения спирта ГП "Укрспирт", который проводил региональный отдел Фонда госимущества в Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях.
Сумма заключенного по результатам аукциона договора составила 96,012 млн грн (с НДС).
В то же время, по сообщению Антимонопольного комитета, в ходе расследования дела были выявлены обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствовали о совершении указанными субъектами хозяйствования согласованных действий, целью которых было устранение конкуренции между ними во время аукциона.
Речь идет, в частности, о таких доказательствах, как ведение ответчиками совместной хозяйственной деятельности, наличие коммуникации между ними, обмен информацией и т. п.
За нарушение, предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 6 и п. 1 ст. 50 закона "О защите экономической конкуренции" (антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов аукциона), а также за сговор на аукционе по продаже госимущества ответчики оштрафованы на 14 390 798 грн.