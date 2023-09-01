Поступления в бюджет от приватизации и аренды госимущества в этом году превысили 3 миллиарда

Общий фонд государственного бюджета за 8 месяцев с начала года получил от приватизации и аренды государственного имущества более 3 миллиардов гривен.

Об этом ЭП сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа.

В частности, от приватизации госимущества бюджет получил 2,56 млрд. грн.

Народная депутат отметила, что поступления от приватизации за 8 месяцев 2023 года больше в 8,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, на 57,4% - по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и на 13,8% - по сравнению с соответствующим периодом В 2020 году.

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Больше всего средств поступило от приватизационных аукционов:

здания гостиницы "Эрмитаж" - 311 млн грн;

ЕМК ГП "Укроборонресурсы" – 210 млн. грн;

ЕМК ДР "Ровноторф" – 205 млн грн;

Усть-Дунайского порта – 201 млн грн;

Стороныбабского спиртзавода – 142 млн грн;

ЕМК ГП "Электронмаш" - 120,8 млн грн:

гостиницы "Власта" – 115 млн грн.

От аренды за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом в госбюджет поступило 510,2 млн грн.

"Совокупные поступления госбюджета от приватизации и аренды госимущества за 8 месяцев 2023 г. – более 3 млрд грн, которые можно использовать на нужды обороны. 3 млрд грн – это, к примеру, 25 300 штук "мавиков 3 FMC" (по средней цене на ProZorro)", - отметила Роксолана Пидласа.

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Напоминаем:

Фонд государственного имущества объявил о начале приватизации активов, изъятых у российских олигархов.