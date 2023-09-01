Все разделы
Укр / Рус

Поступления в бюджет от приватизации и аренды госимущества в этом году превысили 3 миллиарда

Пятница, 1 сентября 2023, 12:10 - Анастасия Жарикова

Общий фонд государственного бюджета за 8 месяцев с начала года получил от приватизации и аренды государственного имущества более 3 миллиардов гривен.

Об этом ЭП сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа.

В частности, от приватизации госимущества бюджет получил 2,56 млрд. грн.

Народная депутат отметила, что поступления от приватизации за 8 месяцев 2023 года больше в 8,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, на 57,4% - по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и на 13,8% - по сравнению с соответствующим периодом В 2020 году.

Реклама:

Больше всего средств поступило от приватизационных аукционов:

  • здания гостиницы "Эрмитаж" - 311 млн грн;
  • ЕМК ГП "Укроборонресурсы" – 210 млн. грн;
  • ЕМК ДР "Ровноторф" – 205 млн грн;
  • Усть-Дунайского порта – 201 млн грн;
  • Стороныбабского спиртзавода – 142 млн грн;
  • ЕМК ГП "Электронмаш" - 120,8 млн грн:
  • гостиницы "Власта" – 115 млн грн.

От аренды за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом в госбюджет поступило 510,2 млн грн.

"Совокупные поступления госбюджета от приватизации и аренды госимущества за 8 месяцев 2023 г. – более 3 млрд грн, которые можно использовать на нужды обороны. 3 млрд грн – это, к примеру, 25 300 штук "мавиков 3 FMC" (по средней цене на ProZorro)", - отметила Роксолана Пидласа.

Реклама:

Напоминаем:

Фонд государственного имущества объявил о начале приватизации активов, изъятых у российских олигархов.

приватизация госбюджет
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Фонд госимущества снова не смог продать конфискованную компанию российского олигарха Шелкова 18 августа 2023, 15:22
Фонд госимущества выставил на приватизацию спиртзавод на Львовщине за 30 миллионов 17 августа 2023, 20:50
В Фонде госимущества оценили экономический эффект от приватизации в этом году в 3,4 миллиарда 17 августа 2023, 15:23
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте