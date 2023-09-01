Минздрав ввел требования к условиям работы грузчиков и ручному перемещению грузов
Министерство здравоохранения ввело минимальные требования безопасности к работе, связанной с ручным перемещением грузов, когда существует риск травм, особенно травм спины работников.
Как отмечается в тексте приказа, он должен был вступить в силу с 1 сентября 2023 года, но не ранее официального опубликования. В то же время по состоянию на 1 сентября статус приказа остается "не вступил в силу".
Приказ содержит как обязанности работодателей по организации безопасных условий такой работы, так и обязанности работников.
Приказ не содержит санкций за нарушение установленных норм, однако в случае несчастного случая может стать основанием для обращения в суд.
Как отмечалось в сопроводительных документах к приказу, которые Минздрав подавал в Государственную регуляторную службу, принятие указанных норм призвано снизить количество несчастных случаев, связанных с работой, и профессиональных заболеваний, вызывающих негативные последствия не только для пострадавших и их семей, в частности из-за физических страданий и финансового бремени, но и для работодателей.
Среди прочего, приказ содержит характеристики грузов, которые перемещаются в ручном режиме и могут представлять риск травм, особенно травм спины. В частности, это:
- слишком тяжелый или слишком большой груз,
- неудобный или тяжелый для охвата груз,
- шаткий груз или груз, который содержит части, которые могут оказаться подвижными,
- груз, установленный таким образом, что для его удержания или работы с ним нужно держать его на расстоянии от туловища, или наклоняться, или делать вращательные движения туловища,
- если его конфигурация или твердость может привести к травмам работников, особенно в случаях столкновения с ним.
Установлены критерии физических усилий для перемещения груза в ручном режиме, которые могут привести к травмам, особенно травм спины. В частности, это:
- большое напряжение
- вращательные движения позвоночника
- неудобная для туловища поза.
Определены условия, которые могут усилить предыдущие факторы. В частности это:
- отсутствие достаточного пространства для выполнения работы,
- неровная поверхность пола,
- скользкая поверхность пола, к которой не приспособлена обувь работников,
- производственная среда, которая не позволяет работать на безопасной высоте или в нормальной позе,
- если имеются различия уровня пола или рабочей поверхности, что вызывает необходимость обрабатывать грузы на разных уровнях,
- если шаткий пол или обувь,
- если температура, влажность или вентиляции не соответствуют необходимым нормам.
Приказ был разработан во исполнение Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.