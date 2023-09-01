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Минздрав ввел требования к условиям работы грузчиков и ручному перемещению грузов

Пятница, 1 сентября 2023, 11:17 - Лия Ильченко

Министерство здравоохранения ввело минимальные требования безопасности к работе, связанной с ручным перемещением грузов, когда существует риск травм, особенно травм спины работников.

Как отмечается в тексте приказа, он должен был вступить в силу с 1 сентября 2023 года, но не ранее официального опубликования. В то же время по состоянию на 1 сентября статус приказа остается "не вступил в силу".

Приказ содержит как обязанности работодателей по организации безопасных условий такой работы, так и обязанности работников.

Приказ не содержит санкций за нарушение установленных норм, однако в случае несчастного случая может стать основанием для обращения в суд.

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Как отмечалось в сопроводительных документах к приказу, которые Минздрав подавал в Государственную регуляторную службу, принятие указанных норм призвано снизить количество несчастных случаев, связанных с работой, и профессиональных заболеваний, вызывающих негативные последствия не только для пострадавших и их семей, в частности из-за физических страданий и финансового бремени, но и для работодателей.

Среди прочего, приказ содержит характеристики грузов, которые перемещаются в ручном режиме и могут представлять риск травм, особенно травм спины. В частности, это:

  • слишком тяжелый или слишком большой груз,
  • неудобный или тяжелый для охвата груз,
  • шаткий груз или груз, который содержит части, которые могут оказаться подвижными,
  • груз, установленный таким образом, что для его удержания или работы с ним нужно держать его на расстоянии от туловища, или наклоняться, или делать вращательные движения туловища,
  • если его конфигурация или твердость может привести к травмам работников, особенно в случаях столкновения с ним.

Установлены критерии физических усилий для перемещения груза в ручном режиме, которые могут привести к травмам, особенно травм спины. В частности, это:

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  • большое напряжение
  • вращательные движения позвоночника
  • неудобная для туловища поза.

Определены условия, которые могут усилить предыдущие факторы. В частности это:

  • отсутствие достаточного пространства для выполнения работы,
  • неровная поверхность пола,
  • скользкая поверхность пола, к которой не приспособлена обувь работников,
  • производственная среда, которая не позволяет работать на безопасной высоте или в нормальной позе,
  • если имеются различия уровня пола или рабочей поверхности, что вызывает необходимость обрабатывать грузы на разных уровнях,
  • если шаткий пол или обувь,
  • если температура, влажность или вентиляции не соответствуют необходимым нормам.

Приказ был разработан во исполнение Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Минздрав
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