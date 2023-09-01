Минздрав ввел требования к условиям работы грузчиков и ручному перемещению грузов

Министерство здравоохранения ввело минимальные требования безопасности к работе, связанной с ручным перемещением грузов, когда существует риск травм, особенно травм спины работников.

Как отмечается в тексте приказа, он должен был вступить в силу с 1 сентября 2023 года, но не ранее официального опубликования. В то же время по состоянию на 1 сентября статус приказа остается "не вступил в силу".

Приказ содержит как обязанности работодателей по организации безопасных условий такой работы, так и обязанности работников.

Приказ не содержит санкций за нарушение установленных норм, однако в случае несчастного случая может стать основанием для обращения в суд.

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Как отмечалось в сопроводительных документах к приказу, которые Минздрав подавал в Государственную регуляторную службу, принятие указанных норм призвано снизить количество несчастных случаев, связанных с работой, и профессиональных заболеваний, вызывающих негативные последствия не только для пострадавших и их семей, в частности из-за физических страданий и финансового бремени, но и для работодателей.

Среди прочего, приказ содержит характеристики грузов, которые перемещаются в ручном режиме и могут представлять риск травм, особенно травм спины. В частности, это:

слишком тяжелый или слишком большой груз,

неудобный или тяжелый для охвата груз,

шаткий груз или груз, который содержит части, которые могут оказаться подвижными,

груз, установленный таким образом, что для его удержания или работы с ним нужно держать его на расстоянии от туловища, или наклоняться, или делать вращательные движения туловища,

если его конфигурация или твердость может привести к травмам работников, особенно в случаях столкновения с ним.

Установлены критерии физических усилий для перемещения груза в ручном режиме, которые могут привести к травмам, особенно травм спины. В частности, это:

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большое напряжение

вращательные движения позвоночника

неудобная для туловища поза.

Определены условия, которые могут усилить предыдущие факторы. В частности это:

отсутствие достаточного пространства для выполнения работы,

неровная поверхность пола,

скользкая поверхность пола, к которой не приспособлена обувь работников,

производственная среда, которая не позволяет работать на безопасной высоте или в нормальной позе,

если имеются различия уровня пола или рабочей поверхности, что вызывает необходимость обрабатывать грузы на разных уровнях,

если шаткий пол или обувь,

если температура, влажность или вентиляции не соответствуют необходимым нормам.

Приказ был разработан во исполнение Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.