Акции Samsung выросли на 6% после сообщений о поставках чипов памяти для Nvidia

Акции Samsung подскочили более чем на 6% после сообщений о том, что компания выиграла право поставлять передовые чипы памяти для лидера в сфере искусственного интеллекта Nvidia.

Об этом сообщает Bloomberg,

Отмечается, что акции Samsung подскочили больше всего с января 2021 года после сообщения о том, что южнокорейская электронная компания начнет поставлять новое поколение памяти, оптимизированное для работы с ускорителями ИИ - с четвертого квартала.

"После успешного вхождения в цепочку поставок HBM Nvidia мы предполагаем, что Samsung станет одним из основных поставщиков HBM3", - говорится в отчете компании.

Реклама:

Samsung заключила соглашение на поставку HBM3 для Nvidia, когда ее чипы прошли финальный тест качества, проведенный американским разработчиком. Поставка ключевых микросхем памяти начнется уже в следующем месяце.

Для Nvidia это возможность получить лучшие цены или производительность и более стабильные поставки, поскольку расширяет свои возможности.

Кроме того, поставщики Samsung также выросли на этих новостях: Hana Micron, компания, занимающаяся тестированием и упаковкой микросхем, подскочила на 30%, Daeduck Electronics, поставщик печатных плат, подорожал на 7,4%.

Реклама:

Также читайте: Микросхемы на триллион: как Nvidia стала главным производителем "железа" для искусственного интеллекта

Напомним:

Китайские интернет-гиганты спешат приобрести высокопроизводительные чипы Nvidia, жизненно необходимые для построения генеративных систем искусственного интеллекта, делая заказы на сумму 5 млрд долл в условиях ажиотажа, вызванного опасениями, что США введут новый экспортный контроль