Нефть дорожает четвертую сессию подряд

Цены на нефть 1 сентября выросли четвертую сессию подряд из-за сокращения поставок и ожидания сокращения добычи ОПЕК+ до конца года.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Нефть марки Brent выросла на 26 центов или на 0,3% до 87,09 доллара за баррель.

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Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) повысилась на 21 цент, также на 0,3%, до 83,84 доллара за баррель по состоянию на 6:05 по Гринвичу.

WTI выросла более чем на 5% в течение недели, в то время как Brent выросла примерно на 3%.

Что повлияло на цены

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Аналитики ожидают, что Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/д по октябрь, добавив сокращение добычи ОПЕК+.

Россия, второй в мире экспортер нефти, также договорилась с партнерами по ОПЕК+ сократить экспорт нефти.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали более чем ожидалось 10,6 миллиона баррелей. С середины июля коммерческие запасы сырой нефти упали на 34 миллиона баррелей.

Агентство объясняет, что трейдеры и инвесторы часто воспринимают изменения в запасах в США как прокси изменения в мировом балансе производства и потребления, а спотовые цены и спреды могут расти, если запасы постоянно сокращаются.

Более слабый доллар США, который, похоже, завершит шестинедельную выигрышную серию, также помог ценам. Укрепление доллара давит на спрос на нефть, делая товар более дорогим для покупателей других валют.