Стефанчук дал ответ спикеру парламента Словакии на заявление по украинскому зерну

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к спикеру словацкого парламента Борису Коллару по поводу призыва к правительству Словакии продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины вместе с Польшей и Венгрией после 15 сентября.

Соответствующее заявление было размещено, в частности, в твиттере Стефанчука.

"Дорогой друг, я точно знаю, что вы настоящий друг Украины (...) Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой понять, что введение таких ограничений не только противоречит требованиям ЕС, но и представляет существенную угрозу безопасности Украины", - написал председатель Верховной Рады.

Стефанчук обратился с просьбой понять, какие последствия несет продление запрета на импорт украинской сельхозпродукции.

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Он подчеркнул, что так же поступила Россия, перекрыв значительную часть экспорта после полномасштабного вторжения в Украину.

"Поэтому введение вышеупомянутых ограничений нашими странами-партнерами будет не только недружественным шагом, но и фактически поставит под угрозу аграрный сектор Украины в самый тяжелый момент. Ведь именно за средства, полученные от продажи нашего зерна, мы финансируем нашу армию, а затем и нашу общую Победу", - отметил он.

Стефанчук попросил у Коллара поддержки и призвал приложить усилия для помощи Украине.

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"Сейчас время единства, а не споров", - резюмировал он.

Напоминаем:

Ранее Коллар обратился к главе правительства с требованием после окончания в сентябре срока действия эмбарго Европейского Союза присоединиться к закрытию границ Польшей и Венгрией для импорта украинского зерна, опасаясь его наплыва и риска повышения цен. При этом он подчеркнул, что речь не идет о прекращении транзита.

Еврокомиссия 5 июня продлила до 15 сентября ограничения экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, однако разрешила транзит этих товаров в указанные страны.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш заявил в пятницу, что страны так называемой коалиции этих пяти прифронтовых стран требуют продления ограничительных мер до конца года. Украина категорически против этого решения.