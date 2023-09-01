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Экспорт украинских IT-услуг в июле 2023 года вырос на 3,1% по сравнению с прошлым годом

Пятница, 1 сентября 2023, 10:11 - Игорь Пилипив

Украинский экспорт ІТ-услуг в июле 2023 года превысил прошлогодние показатели, достигнув 559 млн долларов. 

Об этом сообщает DOU, со ссылкой на данные Нацбанка. 

В июле объем ІТ-экспорта из Украины уменьшился на 2,4% по сравнению с июнем. Однако увеличился на 3,1%, если сравнивать с прошлогодними показателями.

В общем, выручка за июль 2023 года составила 559 млн долл, что на 17 млн долл больше, чем в июле 2022 года. В июне этого года объем ІТ-экспорта из Украины составил 573 млн долл.

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"После начала полномасштабной войны объем ІТ-экспорта за месяц держится на уровне $500-600 млн с незначительными колебаниями. В июле 2022-го этот показатель составлял $542 млн, в июле 2021-го - $574 млн, а вот в июне 2020-го - $413 млн", - говорится в сообщении.

Напомним:

Экспорт IT-услуг из Украины в первом полугодии 2023 года сократился на 9,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, и составил 3,38 млрд долл.

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