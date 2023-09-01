На заводе крупнейшего производителя меди в Европе произошла масштабная кража

getty images

Крупнейший производитель меди в Европе Aurubis заявил, что стал объектом огромной кражи, которая может привести к сотням миллионов евро убытков и невыполнению годового финансового плана.

Об этом сообщение Financial Times.

Немецкая компания заявила, что обнаружила несоответствие между запасами и отгрузками металла на своем перерабатывающем заводе в Гамбурге. Это несоответствие привело к выводу, что компания стала жертвой преступной деятельности.

Aurubis производит около 1,1 млн тонн медного листа в год. Для выяснения обстоятельств серьезного признака нехватки металла компания привлекла Государственное ведомство уголовных расследований Германии.

Реклама:

"Этот скандал стал последним, всколыхнувшим металлургическую отрасль после того, как мировой сырьевой трейдер Trafigura обвинил трейдера из Индии в мошенничестве с никелем на сумму 590 млн долларов, а в начале этого года на складах Лондонской биржи металлов были обнаружены мешки с никелем, наполненные камнями", - говорится в сообщении.

Aurubis ожидает, что убытки из-за недостатка металла могут достичь сотен млн евро. Как следствие, ее прогноз по прибыли до налогообложения за год до конца сентября в размере 450 - 550 млн евро не будет достигнут.

Компания начала расследование с привлечением внутренних и внешних экспертов, чтобы лучше понять, что произошло, и предложить меры для улучшения безопасности на своих объектах в Гамбурге.

Реклама:

Aurubis является крупнейшей в Европе группой по выплавке и переработке меди, имеющей перерабатывающие предприятия по всей Европе, в том числе крупный комплекс в южной части Гамбурга. В прошлом году ее доход составил 18,5 млрд евро.

Также читайте: 20 миллиардов для Путина. Почему западные страны не решаются на санкции против российских металлов и алмазов

Экономическая правда.