Имущественное право на недостроенную квартиру: в Минвосстановлении объяснили, как регистрировать

Имущественное право на будущие объекты недвижимости следует регистрировать через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССБ).

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает "Интерфакс-Украина".

По состоянию на 9 августа эта процедура уже реализуется для 13 объектов строительства. Это первые в Украине прецеденты реализации положений нового законодательства о регистрации прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем.

"Пользователи ЕГЭССБ начали создание документов, необходимых для регистрации специального имущественного права на 13 объектов строительства", - сообщили в Минобновлении.

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Для сравнения: по данным портала "ЛУН", по состоянию на июль 2023 года с начала полномасштабного вторжения стартовало строительство и продажа 189 новых жилых комплексов в Украине.

В Минобновления сообщили, что в ЕДЕССБ реализован функционал, который позволяет подавать документы для государственной регистрации специальных имущественных прав на будущие объекты недвижимости.

Но информация об имущественном праве, в частности об их продаже квартир в новостройках, "не будет содержаться в ЕДЕССБ, а будет храниться в Государственном реестре прав на недвижимое имущество", акцентировали в министерстве.

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Также в Минобновления добавили, что процедура создания документов в ЕГЭССБ и подготовка объектов к регистрации специального имущественного права состоит из нескольких этапов и в отдельных случаях требует комплексной актуализации документации по объектам строительства, что может занимать достаточно длительный период.

Напоминаем:

В июне 2023 года Кабинет Министров принял постановление, которым установил механизм реализации закона "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".

Соответствующий законопроект №5091 Верховная Рада приняла 15 августа 2022 года. Президент Владимир Зеленский подписал закон 8 сентября 2022 года.

Имплементация этого закона позволит защитить людей, которые вкладывают средства в строительство квартиры, от неблагонадежных застройщиков.

Застройщик, который намерен продавать квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа, обязан зарегистрировать каждый из этих объектов как специальный объект имущественного права в разделе реестра прав.

Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства, данные о себе и конечных бенефициарах.