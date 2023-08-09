Завершено следствие по делу экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины и его бывшего первого заместителя, которых подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением.

Об этом 9 августа сообщает САП.

Сейчас детективам НАБУ дано поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления, сообщает пресс-служба САП в телеграмм-канале.

"В 2015 году министр совместно со своим первым заместителем, который также был председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный". Этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта "Южный" является государственной собственностью и находится в пользовании "АМПУ" и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию", - говорится в сообщении.

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"Зато в соответствии с этим приказом государственному предприятию назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями", - сообщает САП.

В результате ГП "АМПУ" было нанесено более $49,63 млн убытков, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

Действия экс-чиновников квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напоминаем:

В 2015 году Министерство инфраструктуры возглавлял Андрей Пивоварский.

22 февраля 2023 года НАБУ и САП сообщили о вручении уведомления Пивоварскому и его первому заместителю Владимиру Шульмейстеру о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, которое причинило государству более $30 млн убытков.

Министра обвиняют в подписании в 2015 году приказа №316, согласно которому порт ТИС, построивший причалы, часть портового сбора мог реинвестировать в развитие.

Впоследствии Кабмин принял распоряжение №178 "О согласовании изменений в Порядок взимания и размеров ставок портовых сборов". В открытой части документа указано "согласовать предложение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры (Минобновления) о внесении изменений в Порядок взимания и размеров ставок портовых сборов".

Совладелец ТИС Андрей Ставницер ранее подчеркивал, что приказ позволил привлечь в Украину "двух мировых инвесторов и сотни миллионов долларов", и призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля вмешаться и перенести расследование дела в компетентную среду.

В свою очередь Пивоварский отмечал, что именно на Мининфраструктуры законодательство возлагает осуществление полномочий в сфере регулирования вопросов, связанных с определением и изменением порядка взимания портовых сборов, в частности корабельного сбора. Экс-министр отметил, что приказ, который инкриминируют ему как преступление, был предварительно согласован рядом министерств и ведомств, завизирован Минюстом, в частности этот вопрос был рассмотрен и поддержан на заседании Кабинета Министров.