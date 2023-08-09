Основатель "Мивины" может догнать по состоянию самых богатых людей мира, но не из-за вермишели

Самый богатый человек Вьетнама - бизнесмен Фам Нхат Вуонг, готов за короткое время утроить свое состояние, сделав ставку на электромобили.

Об этом пишет Bloomberg.

"Фам Нхат Вуонг планирует вывести производителя электромобилей на биржу. Состояние самого богатого человека Вьетнама готово взлететь на целых $11 миллиардов, что поднимет его в верхние ряды самых богатых людей мира - по крайней мере, на некоторое время.

На бумаге состояние Вуонга может вырасти с нынешних примерно $5 млрд до $16 млрд.

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В то же время агентство отмечает, что с июня 2020 года акции по крайней мере пяти производителей электромобилей ненадолго подскочили после листинга через SPAC, прежде чем потерпеть крах. Одна из них, Lordstown Motors Corp., в июне объявила о банкротстве.

Напоминаем:

Фам Нхат Вуонг известен в Украине бизнесом, который он открыл в 90-х годах. Сначала это был вьетнамский ресторан в Харькове. Затем вьетнамец начал выпуск лапши быстрого приготовления, заняв деньги под 8 % в месяц.

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Его бренд "Мивина" (лапша быстрого приготовления) стал в Украине очень популярным, а само наименование бренда - нарицательным для вермишели быстрого приготовления.

Фам Нхат Вуонг продал свою компанию "Техноком" концерну Nestle за 150 млн долларов в 2010 году.