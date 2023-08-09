В Киеве пройдут тренировки по жизнеобеспечению города во время блэкаута: существует 15 сценариев

Киевская городская государственная администрация (КГГА) в августе планирует провести тренировки по устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По словам Пантелеева, сейчас город отрабатывает около 15 сценариев.

"Такие штабные тренировки помогут тщательно отработать различные варианты развития событий во время отопительного сезона, в том числе и с худшими условиями. Это, в частности, сценарии действий в случае повреждения объектов инфраструктуры", - пояснил Пантелеев.

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Опыт прошлой зимы показал, что одним из ключевых вопросов является обеспечение генераторами пунктов обогрева.

"Имущество и оборудование, которым их оснастили в прошлом году, сохраняется в порядке и будет быстро развернуто", - рассказал заместитель Кличко.

Сейчас же еженедельно проводятся проверки готовности различных объектов и оборудования к зиме, в частности пунктов обогрева и укрытия. Уже проверено Оболонский и Голосеевский районы.

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"На сегодня две трети работ уже выполнили. Еще два месяца есть на проведение необходимых работ и ремонтов. До 1 октября планируем завершить", - отмечает Пантелеев.

Напоминаем:

23 ноября около 12:46 на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, прозвучали извещения о воздушной тревоге. В течение следующих часов из ряда украинских городов начали поступать сообщения о попадании российских ракет в объекты инфраструктуры. Попадания были зафиксированы и в столице, в результате чего Киев вечером погрузился в темноту.

Большинство районов Киева были обесточены, а люди в домах остались без воды, тепла и связи. Усилиями энергетиков блэкаут был преодолен в сжатые сроки.