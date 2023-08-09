Рада улучшила закон об инвестнянях: бизнесу со значительными инвестициями обещают особые условия

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", известного как "закон об инвестнянях", заложив в него норму о государственной поддержке бизнеса со значительными инвестициями.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Документ предусматривает:

введение новой формы государственной поддержки для инвесторов, а именно частичной компенсации стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры;

внедрение возможности инвестору начать реализацию проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы (подготовка документации, покупка земельного участка и т.д.) в объеме 25% от стоимости общего размера значительных инвестиций;

уменьшение требований по размеру значительных инвестиций до 12 млн евро и количества созданных новых рабочих мест - с 80 до 50 в течение срока реализации инвестиционного проекта, что должно расширить круг потенциальных инвесторов;

установление временных возможностей для доработки, а не возврата представленных инвестором документов и специального инвестиционного договора (не более двух месяцев).

Напоминаем:

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С начала действия закона "об инвестициях" до февраля 2023 года было подано всего пять заявок на реализацию крупных инвестиционных проектов с запланированным финансированием 11 млрд грн. Однако объем фактически привлеченных инвестиций был нулевым.

В октябре 2022 года правительство одобрило законопроект, который был призван изменить ситуацию. В первом чтении законопроект проголосовали в апреле 2023 года.

Как объяснял представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, предложенные изменения позволят участвовать в программе "инвестнянь" не только крупным, но и средним инвесторам.

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