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Рада усилила роль АМКУ: принят первый этап антимонопольной реформы

Среда, 9 августа 2023, 18:03 - Лия Ильченко

Верховная Рада сделала первый шаг к проведению антимонопольной реформы, одобрив окончательно во втором чтении законопроект №5431, который предусматривает усиление роли Антимонопольного комитета.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, который дал общие критические замечания по поводу содержания законопроекта.

"Создается еще один ручной орган с чрезвычайными полномочиями лезть в бизнес", - отметил депутат.

"Я не голосовал за этот закон и считаю его мягко говоря не очень качественным. Сначала нормальная способность - а потом полномочия", - добавил он.

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Впрочем, за принятие законопроекта, который ждал второго чтения с июля 2021 года, проголосовало 258 народных депутатов.

Данный законопроект был разработан для реализации первого этапа реформы Антимонопольного комитета Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Соглашением об Ассоциации с ЕС Украина взяла на себя обязательства приблизить украинское законодательство о конкуренции и практику его применения к нормам Европейского Сообщества.

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Европейскими экспертами в марте 2019 года был разработан сравнительно-правовой анализ закона "О защите экономической конкуренции Украины", которым было определено в какой части законодательство Украины в этой сфере не соответствует европейскому. Были даны рекомендации относительно необходимых законодательных изменений.

На основе рекомендаций был разработан план приоритетов законодательных изменений, распределенный на два этапа.

К первому этапу реформы относятся:

  • усовершенствование понятийно-категориального аппарата законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, относительно понятий "субъект хозяйствования", "контроль";
  • совершенствование механизмов контроля за концентрациями субъектов хозяйствования;
  • законодательное закрепление механизмов установления приоритетов деятельности Комитета;
  • определение на законодательном уровне порядка проведения проверок субъектов хозяйствования;
  • совершенствование механизмов освобождения от ответственности для участников антиконкурентных согласованных действий (leniency)
  • введение институтов урегулирования по делам (settlement);
  • совершенствование порядка возмещения вреда, причиненного нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции;
  • введение солидарной ответственности ответчиков при уплате штрафов;
  • обеспечение финансовой независимости Антимонопольного комитета Украины.

Ко второму этапу реформы, который должен быть принят в дальнейшем, относятся:

  • понятия - согласованные действия, доминирующее положение и злоупотребление им;
  • институциональная независимость;
  • меры расследования нарушений;
  • выявление и пресечение нарушений;
  • предварительное решение;
  • обязательства в концентрациях;
  • штрафы за каждый день невыполнения требований;
  • сроки давности;
  • доступ к материалам дела и использование указанной в них информации;
  • административный пересмотр решений.

ТЭК законодательство
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