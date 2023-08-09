Рада усилила роль АМКУ: принят первый этап антимонопольной реформы

Верховная Рада сделала первый шаг к проведению антимонопольной реформы, одобрив окончательно во втором чтении законопроект №5431, который предусматривает усиление роли Антимонопольного комитета.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, который дал общие критические замечания по поводу содержания законопроекта.

"Создается еще один ручной орган с чрезвычайными полномочиями лезть в бизнес", - отметил депутат.

"Я не голосовал за этот закон и считаю его мягко говоря не очень качественным. Сначала нормальная способность - а потом полномочия", - добавил он.

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Впрочем, за принятие законопроекта, который ждал второго чтения с июля 2021 года, проголосовало 258 народных депутатов.

Данный законопроект был разработан для реализации первого этапа реформы Антимонопольного комитета Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Соглашением об Ассоциации с ЕС Украина взяла на себя обязательства приблизить украинское законодательство о конкуренции и практику его применения к нормам Европейского Сообщества.

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Европейскими экспертами в марте 2019 года был разработан сравнительно-правовой анализ закона "О защите экономической конкуренции Украины", которым было определено в какой части законодательство Украины в этой сфере не соответствует европейскому. Были даны рекомендации относительно необходимых законодательных изменений.

На основе рекомендаций был разработан план приоритетов законодательных изменений, распределенный на два этапа.

К первому этапу реформы относятся:

усовершенствование понятийно-категориального аппарата законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, относительно понятий "субъект хозяйствования", "контроль";

совершенствование механизмов контроля за концентрациями субъектов хозяйствования;

законодательное закрепление механизмов установления приоритетов деятельности Комитета;

определение на законодательном уровне порядка проведения проверок субъектов хозяйствования;

совершенствование механизмов освобождения от ответственности для участников антиконкурентных согласованных действий (leniency)

введение институтов урегулирования по делам (settlement);

совершенствование порядка возмещения вреда, причиненного нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции;

введение солидарной ответственности ответчиков при уплате штрафов;

обеспечение финансовой независимости Антимонопольного комитета Украины.

Ко второму этапу реформы, который должен быть принят в дальнейшем, относятся: