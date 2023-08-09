В июле инфляция в годовом измерении снизилась до 11,3% – Госстат

В июле потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,8% в июне.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В то же время, инфляция была зафиксирована на уровне 0,7%, в годовом измерении по итогам июля-2023 она снизилась до 11,3% с 12,8% по итогам июня.

Базовая инфляция была отмечена на нулевом уровне после дефляции 0,1% в июне и инфляции 0,3% в траве.

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В годовом исчислении по итогам июля-2023 базовая инфляция снизилась до 12,3% с 13,7% по итогам июня.

С начала года инфляция в стране составила 4,0%, базовая – 3,2%, уточнил Госстат.

На потребительском рынке в июле цены на продукты и безалкогольные напитки снизились на 1,9%. Больше всего подешевели овощи (на 18,2%), на 7,6–0,4% снизились цены на яйца, продукты переработки зерновых, рис, фрукты, сало, подсолнечное масло, кисломолочную продукцию.

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В то же время, цены на мясо и мясопродукты, сахар, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки выросли на 1,4–0,5%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0.

Цены на транспорт выросли на 2,7% в основном из-за повышения цен на топливо и масла на 7,3%. В сфере связи цены выросли на 0,3%, что связано с удорожанием почтовых услуг на 5,8%.

Напоминаем:

Национальный банк Украины опубликовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором улучшил свои оценки роста ВВП, а также пересмотрел свои оценки инфляции в этом и следующем году.