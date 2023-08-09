Частное предприятие обмануло Минобороны на 15 млн гривен: подозрение получил чиновник министерства
ГБР сообщило о подозрении должностному лицу Минобороны, который допустил убытки государства на 15 млн гривен.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Следствие установило, что в 2017 году одно из частных обществ стало победителем на тендерных торгах по строительству дороги на территории военного городка.
В нарушение соглашения предприятие сразу запросило 70% от указанной суммы за будущую работу. А чиновник Минобороны вопреки своим полномочиям дал разрешение на авансовые проплаты.
Таким образом частное предприятие получило более 15 млн гривен авансом, но никаких работ выполнено не было. Деньги были присвоены руководством предприятия и растрачены по своему усмотрению.
В итоге, чиновник Минобороны подозревается в халатном отношении к службе. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.
В отношении частного предприятия обвинительный акт был направлен в суд в отдельном уголовном производстве.
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