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Частное предприятие обмануло Минобороны на 15 млн гривен: подозрение получил чиновник министерства

Среда, 9 августа 2023, 14:52 - Лия Ильченко

ГБР сообщило о подозрении должностному лицу Минобороны, который допустил убытки государства на 15 млн гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что в 2017 году одно из частных обществ стало победителем на тендерных торгах по строительству дороги на территории военного городка.

В нарушение соглашения предприятие сразу запросило 70% от указанной суммы за будущую работу. А чиновник Минобороны вопреки своим полномочиям дал разрешение на авансовые проплаты.

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Таким образом частное предприятие получило более 15 млн гривен авансом, но никаких работ выполнено не было. Деньги были присвоены руководством предприятия и растрачены по своему усмотрению.

В итоге, чиновник Минобороны подозревается в халатном отношении к службе. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

В отношении частного предприятия обвинительный акт был направлен в суд в отдельном уголовном производстве.

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Минобороны тендер
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