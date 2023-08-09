Российский ВАЗ и ГАЗ возглавили топ иномарок, которые чаще всего угоняют в Украине

Автомобили российского производства возглавили в 2023 году топ авто, которые чаще всего угоняют в Украине.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

"В этом году самыми популярными марками автомобилей среди автоугонщиков являются ВАЗ, ГАЗ и Mercedes", - говорится в сообщении.

Так, на автомобили производства ВАЗ приходится 16,7% автоугонов, на Mercedes - 5,1%, на ГАЗ - 4,2%. Причем, ВАЗ возглавляет ежегодные топы похищенных в Украине автомобилей. В течение последних трех лет было похищено 2,3 тыс. автомобилей ВАЗ или 16% от всего количества.

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Вместе с тем, вкусы воров относительно других марок транспортных средств в этот период все же менялись. Так, в 2020-2021 годах спросом среди автоугонщиков пользовались также автомобили Hyundai и Toyota, а в 2022 году - Renault и Volkswagen. При этом, последний бренд вместе с Mercedes также входит в топ марок автомобилей, востребованных у преступников в 2023 году.

Что касается моделей, то чаще всего от рук автоугонщиков страдали поклонники ВАЗ-2107, 21063 и 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat и Renault Duster. За три года было угнано 1034 упомянутых выше автомобиля, но большая часть из них попала в соответствующие полицейские ориентировки в прошлом году.

Кроме того, в более ранние периоды самыми массовыми были другие модели автомобилей. Например, в 2020 году чаще всего угоняли Hyundai Tucson (27 автомобилей), а в 2021 году - его "родственника" Hyundai Santa Fe (56 автомобилей).

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Чаще всего в Украине угоняют легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы - на эти транспортные средства приходится более 12,2 тысячи угонов. В то же время наиболее "экзотической" категорией являются тракторные прицепы - в период с 2020 года их было похищено всего 34 единицы.

При этом, самый высокий уровень автопреступности - в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Лидирует Донецкая область - 2,7 тысячи автоугонов за три года. Второе и третье место в этом рейтинге занимают Луганская и Запорожская области - 1,9 тысячи и 1,5 тысячи случаев соответственно. Наименьшее количество угонов зафиксировано на Ивано-Франковщине, где с 2020 года официально исчезло лишь 46 транспортных средств.

В то же время после активизации угонщиков авто в начале полномасштабного вторжения, количество автоугонов возвращается к привычному уровню.

За последние три года в Украине было зафиксировано более 14,2 тысячи случаев угона авто.

Пик пришелся на 2022 год. Тогда в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями обратилось аномальное количество владельцев автомобилей - 10,4 тысячи. Это 73% заявлений от всего исследуемого периода. Вместе с тем, в этом году пока сохраняется привычная для предыдущих лет динамика - за шесть месяцев 2023-го было похищено 809 транспортных средств.

Стоит отметить, что количество похищенных авто в Реестре больше количества производств, открытых в ГПУ. В Национальной полиции объяснили: расхождение связано с тем, что в начале полномасштабного вторжения РФ было большое количество краж авто у предприятий, из организаций, автосалонов и тому подобное. По факту такой кражи открывали 1 уголовное производство, а в розыск подавали общее количество похищенных авто.