Цены на нефть снизились на фоне беспокойств относительно спроса в Китае

Цены на нефть снизились в среду, поскольку беспокойство по поводу медленного спроса со стороны Китая выросли после "медвежьих" данных о торговле и инфляции.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что беспокойство относительно спроса в Китае затмили опасения относительно сокращения предложения, вызванные сокращением добычи в Саудовской Аравии и России.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 21 цент, или на 0,2%, до 85,96 доллара за баррель к 06:15 по Гринвичу.

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Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 21 цент, или 0,2%, до 82,71 доллара.

"Цены на нефть пытаются продолжить рост из-за продолжающегося беспокойства относительно медленного восстановления экономики Китая и спроса на топливо", - сказал главный аналитик Sunward Trading Чиоки Чен.

"Кроме того, из-за беспокойства относительно замедления спроса в США и Европе из-за ряда повышений процентных ставок, рост нефтяных рынков выглядит ограниченным", - добавил он, прогнозируя, что WTI будет торговаться в диапазоне от 75 до 85 долларов за баррель позже в этом месяце.

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На прошлой неделе оба бенчмарки отметили шестой подряд недельный прирост, чему способствовало сокращение поставок ОПЕК+ и надежды на стимулы для восстановления спроса на нефть в Китае.

Данные по инфляции в Китае в среду показали, что индекс потребительских цен в июле снизился в годовом измерении впервые с февраля 2021 года, поскольку в экономике, которая пытается восстановиться после пандемии, нарастает дефляционное давление.

Отчет об инфляции вышел после разочаровывающих торговых данных во вторник, которые показали, что импорт сырой нефти в Китай в июле упал на 18,8% по сравнению с предыдущим месяцем до самого низкого ежедневного показателя с января, поскольку основные экспортеры сократили зарубежные поставки, а внутренние запасы продолжали наращиваться.

Еще одним "медвежьим" признаком является то, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,1 млн баррелей, согласно данным Американского института нефти, опубликованным во вторник. Это больше, чем ожидали аналитики, опрошенные агентством Reuters.

Экономическая правда