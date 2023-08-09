Курс валют на 9 августа: наличная гривня укрепляется на "черном рынке"
Среда, 9 августа 2023, 10:27 -
В среду, 9 августа, доллар и евро в кассах банков немного подешевели по сравнению с курсами во вторник на "черном рынке" гривна укрепилась к доллару, но стабильна к евро.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,18 – 37,41 грн против котировок в 37,17 – 37,45 во вторник.
В это же время "черный" курс евро составил 41,07 - 41,34 грн против курса 41,01 - 41,34 грн за евро во вторник.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,0 – 37,5 грн (курс на 8 августа – 37,0 – 37,53 грн);
- Евро – 40,78 – 41,5 грн (курс на 8 августа – 40,8 – 41,55 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,75 – 37,35 грн;
- Ощадбанк – 36,8 – 37,75 грн;
- Укрэксимбанк – 37,0 – 37,8 грн;
- Райффайзен – 36,8 – 37,7 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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Экономическая правда
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