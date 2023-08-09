Курс валют на 9 августа: наличная гривня укрепляется на "черном рынке"

В среду, 9 августа, доллар и евро в кассах банков немного подешевели по сравнению с курсами во вторник на "черном рынке" гривна укрепилась к доллару, но стабильна к евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,18 – 37,41 грн против котировок в 37,17 – 37,45 во вторник.

В это же время "черный" курс евро составил 41,07 - 41,34 грн против курса 41,01 - 41,34 грн за евро во вторник.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,0 – 37,5 грн (курс на 8 августа – 37,0 – 37,53 грн);

Евро – 40,78 – 41,5 грн (курс на 8 августа – 40,8 – 41,55 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,35 грн;

Ощадбанк – 36,8 – 37,75 грн;

Укрэксимбанк – 37,0 – 37,8 грн;

Райффайзен – 36,8 – 37,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда