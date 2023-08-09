Марченко рассказал, как на коррупционные скандалы в Украине реагируют международные партнеры

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что международные партнеры понимают, что очищение власти в Украине не может произойти мгновенно и готовы принять тот факт, что "у нас может быть коррупция", но коррупционные скандалы не добавляют Украине "дополнительных аргументов".

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Те явления коррупционные, которые возникают, конечно, нам не добавляют, как говорят, дополнительных аргументов. Но партнеры понимают, что очищение системы власти в Украине не может происходить так: мы сказали, что у нас нет коррупции - ее нет. Это процесс.

И то, что, условно говоря, делают общественные организации, огласка, которая есть, работа тех же органов НАПК, НАБУ и других дают свой эффект. С определенным опозданием эффект. Поэтому это нормально. И партнеры это также понимают. Они готовы принять, что у нас может быть коррупция. Потому что никто не скажет, что вот у нас война, и коррупция закончилась. Потому что коррупция, возможно, перешла в другой формат во время войны", - сказал министр.

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Он добавил, что каждый коррупционный скандал в Украине будет означать больше проверок со стороны международных доноров.

"Я же работаю с финансистами. Они говорят: смотрите, у вас есть кейс коррупционный. Это значит следующее, что вы будете давать отчетов вдвое больше, это значит, что аудиторы приедут вдвое чаще, и это значит, что ваши слова будут проверяться вдвое тщательнее", - добавил глава Минфина.

Также Марченко заявил, что, по его личным ощущениям, уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, а "коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом".

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Экономическая правда