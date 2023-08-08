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В Украине распространяют фейковые платежки "Нафтогаза" с предложением скидок

Вторник, 8 августа 2023, 19:30 - Лия Ильченко
 

В соцсетях распространяется фейковые платежки "Нафтогаза", в которых людям якобы предлагают скидку за оплату услуг, если они сдадут коллаборационистов или уклонистов.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В квитанциях говорится о якобы скидке на газ для тех украинцев, которые предоставят информацию о коллаборантах и "уклонистах".

На самом деле таких скидок не существует.

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"Пропагандисты взяли уже существующую платежку и добавили к ней фейковый QR-код с надписью: "Вы можете получить СКИДКУ на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота", - говорится в сообщении.

Не существует также и упомянутого в фейковых "квитанциях" чат-бота, в который предлагается отправлять информацию.

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, фотографии платежных квитанций были отредактированы с помощью фотошопа. На оригинальную квитанцию наложили текст о "предоставлении скидки".

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Какова цель данного фейка, в Центре противодействия дезинформации не уточняют.

 

Нафтогаз
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