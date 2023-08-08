В Раде предлагают изменить порядок увольнения министров

ВР предлагают увольнять министров, не только по представлению Кабмина или президента, но и по представлению народных депутатов - более чем половины от конституционного состава.

Соответствующий законопроект №9589 авторства народного депутата Георгия Мазурашу (фракция "Слуга народа"), появился на сайте ВР.

Текст законопроекта пока не обнародован.

"Простая и короткая законодательная инициатива... Поскольку назначает и увольняет Верховная Рада, которая несет политическую ответственность за деятельность правительства, предложил добавить пункт об увольнении по представлению более половины народных депутатов от конституционного состава Рады (то есть 226+)", - сообщил Мазурашу на своей странице в Facebook.

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Напоминаем:

На сегодня в законе "О Кабинете Министров Украины" предусмотрена возможность увольнения членов Кабмина (министров) только по собственному желанию или по представлению президента (министры обороны и иностранных дел) и премьер-министра.

В Конституции Украины выписан лишь порядок назначения министров. В частности, определено, что Министр обороны Украины, Министр иностранных дел Украины назначаются Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины, другие члены Кабинета Министров Украины назначаются Верховной Радой Украины по представлению Премьер-министра Украины.

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