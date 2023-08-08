Оставшаяся в России бывшая компания McKinsey консультирует россиян, как увеличить доход от газа

Компания "Яков и партнеры" (бывшая McKinsey в России) консультирует россиян, как наверстать потери экспортного рынка газа.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как следует из исследования аналитиков "Яков и партнеры", добыча газа в РФ в 2023 году из-за потери экспортного рынка ЕС может упасть на 30 млрд кубометров от уровня 2022 года и на 120 млрд кубометров от уровня 2021 года.

Выручка газовой отрасли РФ в 2023 году может снизиться вдвое от уровня 2022 года — со $165 млрд до $71 млрд, в 2025 году она сохранится на уровне $73 млрд.

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Доля экспорта в выручке уменьшится: она составит 50–60% против 74% в 2021 году и 84% в 2022 году.

При этом, реализация запланированных экспортных трубопроводных проектов не позволит компенсировать выпавшие объемы, считают аналитики.

Так, 50 млрд кубометров в год можно будет направлять в Китай по "Силе Сибири-2", до 20 млрд кубометров поставлять в Казахстан и Узбекистан, еще около 10 млрд кубометров поставлять через Турцию, если будет реализован проект по созданию газового хаба. В сумме до 2030 года эти маршруты могут обеспечить всего лишь до 80 млрд кубометров экспорта в год.

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Чтобы компенсировать все выпавшие объемы экспорта, аналитики компании "Яков и партнеры" советуют развивать экспортные СПГ-проекты и проекты в сфере газохимии, а также повышать внутреннее потребление газа, в том числе со стороны промышленности, включая перевод части сибирских ТЭС с угля на газ после реализации проекта "Сила Сибири-2".

Наверстать объемы газа можно также будет в ближайшие пять—семь лет, если РФ удастся перестроить маршруты поставок газа, найти новых покупателей в Азии, а также увеличить потенциал внутреннего рынка.

Впрочем, даже в этом случае аналитики дают пессимистический прогноз. Доходы газовой отрасли останутся ниже, чем в 2021 году, вплоть до 2030 года, но даже при возврате на прежний уровень доля экспорта в выручке упадет до 50–60%.

Напоминаем:

McKinsey & Company — международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. В качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.

В 2022 году активы McKinsey в России выкупил бывший управляющий партнер McKinsey CIS Яков Сергиенко.

Согласно условиям сделки, бывшая McKinsey в России отказалась от бренда и сменила бизнес-модель.