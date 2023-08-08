Адвокаты Жеваго говорят, что не нашли никакой информации о наложении на него санкций

Юристы, представляющие интересы Константина Жеваго, заявляют, что не нашли в официальных источниках никакой информации о наложении на их клиента в Украине персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Об этом сообщает телеканал "Эспрессо" со ссылкой на адвоката Жеваго Наталью Пушину.

"Информация о лицах, к которым применены специальные экономические и другие ограничительные меры, опубликована на официальных сайтах ВРУ, ОП и СНБО. Нами проверены указанные официальные источники. Никакого упоминания о применении санкций к К. Жеваго они не содержат", - сообщила Пушина.

При этом Пушина ссылается также на ответ Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), считая его подтверждением отсутствия санкций.

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Однако в ответе лишь отмечается, что ни СНБО, ни секретарь Совета нацбезопасности не уполномочены собирать, регистрировать, накапливать или распространять данные лиц, на которых наложены санкции. И посоветовали самостоятельно искать такую информацию в указах президента.

Напоминаем:

В июне 2023 года Служба безопасности распространила сообщение о Полтавском горно-обогатительном комбинате (ГОК), который подконтролен Константину Жеваго. При этом СБУ назвала Жеваго "подсанкционным миллиардером".

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Как известно, 25 июня 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против Белановского ГОКа, входящего в группу Ferrexpo. Об этом говорится в соответствующем указе президента №266.

Мажоритарным акционером и гендиректором Ferrexpo является бизнесмен Константин Жеваго.

Остальные сообщения о юридических проблемах Жеваго не лежат в санкционной плоскости.

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