Адвокаты Жеваго говорят, что не нашли никакой информации о наложении на него санкций
Юристы, представляющие интересы Константина Жеваго, заявляют, что не нашли в официальных источниках никакой информации о наложении на их клиента в Украине персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Об этом сообщает телеканал "Эспрессо" со ссылкой на адвоката Жеваго Наталью Пушину.
"Информация о лицах, к которым применены специальные экономические и другие ограничительные меры, опубликована на официальных сайтах ВРУ, ОП и СНБО. Нами проверены указанные официальные источники. Никакого упоминания о применении санкций к К. Жеваго они не содержат", - сообщила Пушина.
При этом Пушина ссылается также на ответ Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), считая его подтверждением отсутствия санкций.
Однако в ответе лишь отмечается, что ни СНБО, ни секретарь Совета нацбезопасности не уполномочены собирать, регистрировать, накапливать или распространять данные лиц, на которых наложены санкции. И посоветовали самостоятельно искать такую информацию в указах президента.
Напоминаем:
В июне 2023 года Служба безопасности распространила сообщение о Полтавском горно-обогатительном комбинате (ГОК), который подконтролен Константину Жеваго. При этом СБУ назвала Жеваго "подсанкционным миллиардером".
Как известно, 25 июня 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против Белановского ГОКа, входящего в группу Ferrexpo. Об этом говорится в соответствующем указе президента №266.
Мажоритарным акционером и гендиректором Ferrexpo является бизнесмен Константин Жеваго.
Остальные сообщения о юридических проблемах Жеваго не лежат в санкционной плоскости.
- 27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.
- 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине.
- В июле 2021 года ГБР сообщило, что бизнесмен объявлен в международный розыск Интерпола.
- 27 декабря 2022 года полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель. Суд в Шамбери по представлению ГБР вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.
- В январе 2023 года подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи, но он не может покидать материковую Францию.
Читайте также: Батальон "МОНАКО". УП нашла элитных беженцев на Лазурном побережье
В Куршевеле хорошо, но дома лучше. За что во Франции задержали олигарха Жеваго?