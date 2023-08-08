С начала года на социальные выплаты было направлено более 260 миллиардов: наибольшие потребности

В первом полугодии из государственного бюджета направили 265,6 миллиарда гривен на социальные выплаты, из них в июле – 35,2 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На финансовое обеспечение выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда с января по июль направили 158,6 млрд грн (в частности, 22,7 млрд грн в июле).

На второй позиции среди расходов на социальные выплаты – 60,8 млрд грн на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства (из них в июле 8,7 млрд грн).

Реклама:

Третьей по объему финансирования стала поддержка малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий – 30,7 млрд грн (в июле – 1,5 млрд грн).

Еще 14,2 млрд грн (в июле 2 млрд грн) было направлено на социальную защиту детей и семьи и 1,3 млрд грн, из них в июле 0,3 млрд грн – на социальную защиту лиц с инвалидностью.

"В военный период правительство тщательно относится к распределению средств, поскольку наряду с необходимостью обеспечивать потребности безопасности и обороны существует еще немало вызовов, на которые следует реагировать оперативно. В то же время, вопрос социальной поддержки граждан был и остается одним из важных приоритетов государства.

Реклама:

Ведь люди должны быть социально защищенными, иметь средства для обеспечения своих бытовых нужд и чувствовать поддержку, особенно в это нелегкое для страны время", – отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.