Из-за непогоды обесточены 140 населенных пунктов в 4 областях – Минэнерго

В результате грозового шторма торма обесточены 140 населенных пунктов в Волынской, Киевской, Сумской, Черниговской областях.

Об этом заявили в Минэнерго.

Подчеркивается, что больше всего пострадали Сумщина, где остаются без света 63 населенных пункта, и Черниговщина (60 населенных пунктов).

"Всего за сутки энергетики запитали более 61 тысячи потребителей. Большинство из них - это абоненты в Тернопольской, Хмельницкой, Сумской и Ровенской областях, которые были обесточены из-за непогоды", - говорится в сообщении.

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"В рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной. За сутки производство электроэнергии гидроэлектростанциями превысило плановые показатели на 47%", - добавили в министерстве.

При этом продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. Из-за обстрелов в Донецкой области обесточены 7 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

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Относительно последствий подрыва дабмы Каховской ГЭС - в Херсоне энергетики, несмотря на обстрелы, запитали более 100 потребителей, которые были отключены из-за подтопления. В городе остаются без света 11,3 тысячи потребителей.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС - сейчас он составляет 16,22 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экономическая правда