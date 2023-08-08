Tesla сменила финансового директора

Производитель электромобилей Tesla сменил финансового директора: Зак Киркхорн покидает компанию после 13 лет работы, а его место занял главный бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа, который будет совмещать обе должности.

Об этом говорится в сообщении компании для Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

Отмечается, что бывший финдиректор Зак Кирхорн покинул свою должность с 4 августа. Он продолжит работать в компании до конца 2023 года, чтобы обеспечить "плавный переход", говорят в Tesla.

Новым финдиректором стал главный бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа: теперь он будет занимать обе должности

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Танеджа работает главным бухгалтером в Tesla с 2019 года, до этого он был корпоративным контролером компании, а также бухгалтером в нескольких корпорациях.

В своем LinkedIn Киркхорн написал, что гордится той работой, которую выполнил вместе с Tesla за 13 лет своего пребывания в ней.

"Передавая свои обязанности, чтобы поддержать этот переход, я хочу поблагодарить талантливых, увлеченных и трудолюбивых сотрудников Tesla, которые сделали то, что многие считали невозможным", - заявил он.

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Также Киркхорн поблагодарил Илона Маска "за его лидерство и оптимизм, который многих вдохновил".

Как пишет Bloomberg, отставка Киркхорна стала неожиданным потрясением для Tesla.

Агентство пишет, что кадровые перестановки добавляют неопределенности для компании, которая наращивает производственные мощности, чтобы вывести на рынок свой пикап Cybertruck в конце 2023 года, и борется с конкурентами на все более заполненном рынке электромобилей.

Экономическая правда