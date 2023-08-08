Курс валют на 8 августа: доллар и евро в банках несколько подорожали
Во вторник, 8 августа, доллар и евро на "черном рынке" колеблются в пределах нескольких копеек по сравнению с котировками понедельника в банках наблюдается незначительное удорожание валют.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 10:15 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 37,17 - 37,34 грн против котировок в 37,03 - 37,35 в понедельник.
В это же время "черный" курс евро составил 41,06 - 41,46 грн против курса 41,06 - 41,42 грн за евро в понедельник.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,0 – 37,53 грн (курс на 7 августа – 37,0 – 37,5 грн);
- Евро – 40,8 – 41,55 грн (курс на 7 августа – 40,8 – 41,53 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,75 – 37,35 грн;
- Ощадбанк – 36,75 – 37,75 грн;
- Укрэксимбанк – 37,0 – 37,8 грн;
- Райффайзен – 36,8 – 37,7 грн.
Относительно безналичных курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Экономическая правда