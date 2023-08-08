Курс валют на 8 августа: доллар и евро в банках несколько подорожали

Во вторник, 8 августа, доллар и евро на "черном рынке" колеблются в пределах нескольких копеек по сравнению с котировками понедельника в банках наблюдается незначительное удорожание валют.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:15 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 37,17 - 37,34 грн против котировок в 37,03 - 37,35 в понедельник.

В это же время "черный" курс евро составил 41,06 - 41,46 грн против курса 41,06 - 41,42 грн за евро в понедельник.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,0 – 37,53 грн (курс на 7 августа – 37,0 – 37,5 грн);

Евро – 40,8 – 41,55 грн (курс на 7 августа – 40,8 – 41,53 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,35 грн;

Ощадбанк – 36,75 – 37,75 грн;

Укрэксимбанк – 37,0 – 37,8 грн;

Райффайзен – 36,8 – 37,7 грн.

Относительно безналичных курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда