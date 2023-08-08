Нефть дешевеет: слабые данные по торговле Китая нивелируют опасения относительно предложения

Цены на нефть упали во вторник после того, как обновленные данные показали, что импорт и экспорт Китая в июле упали гораздо больше, чем ожидалось, что стало еще одним признаком слабого роста крупнейшего в мире импортера нефти, хотя потери были ограничены ожидаемым ограничением предложения.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent стоили 85,05 долларов за баррель, снизившись на 29 центов, или 0,34% по состоянию на 06:41 по Гринвичу.

Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 81,69 долл за баррель, снизившись на 25 центов, или 0,31%.

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Импорт нефти в Китай в июле составил 43,69 миллиона метрических тонн, или 10,29 миллиона баррелей в сутки, показали данные Главного таможенного управления во вторник. Это на 18,8% меньше, чем в июне, но на 17% больше, чем год назад.

В то же время, общий импорт Китая упал на 12,4%, а экспорт - на 14,5% по сравнению с прошлым годом. Темпы падения экспорта были самыми быстрыми с февраля 2020 года и хуже ожиданий аналитиков.

Несмотря на мрачные данные, некоторые аналитики все же положительно оценивают перспективы спроса на топливо в Китае на август - начало октября, поскольку темпы переработки сырой нефти остаются высокими.

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По словам аналитика CMC Markets Леона Ли, на сентябрь приходится пик строительной и производственной деятельности, и потребление бензина должно вырасти благодаря спросу на летние путешествия. Ожидается, что после октября спрос постепенно снизится, добавил он.

Что касается предложения, то Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер, заявила, что продолжит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки еще на месяц, включая сентябрь, добавив, что она может продолжить сокращение и после этой даты, или сделать более глубокое сокращение добычи после сентября.

Россия также заявила, что сократит экспорт нефти на 300 тыс баррелей в сутки в сентябре.

"Решение Саудовской Аравии продолжить сокращение добычи в сентябре, несмотря на то, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись выше 80 долларов за баррель, свидетельствует о том, что королевство, возможно, нацелено на более высокую цену, чем 80 долларов", - сказал стратег по горнодобывающим и энергетическим товарам в Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Инвесторы также ожидают данных о запасах нефти и топливных продуктов в США. Опрос Reuters, проведенный в понедельник, показал, что запасы сырой нефти сократятся на 200 тыс баррелей, а запасы бензина вырастут на 200 тыс баррелей.

Экономическая правда