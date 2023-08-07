С сегодняшнего дня украинцы могут бронировать желаемый номерной знак для авто

С 7 августа в Украине заработала новая услуга для автомобилистов - бронирование номерных знаков для авто.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"С сегодняшнего дня заработала новая сервисная услуга, которая позволяет гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто", - отметил он.

Заказать услугу возможно по типу транспортного средства.

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Но есть важное условие - на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак.

Воспользоваться такой услугой можно через Электронный кабинет водителя: https://e-driver.mvs.gov.ua/login.

Бронирование действует в течение 10 календарных дней. После завершения этого срока заказ отменяется автоматически.

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"И это еще один шаг к реализации онлайн-услуги перерегистрации транспортных средств в будущем", - отметил Клименко.

Напоминаем:

Проверить наличие номерных знаков в сервисных центрах по всем областям можно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.

К слову, в апреле 2023 года в Украине под запрет попали буквы Z и V. Это нововведение касается владельцев электрокаров. С 2020 года они при желании могут закреплять при регистрации авто "зеленые" номерные знаки, которые удостоверяют полную экологичность автомобиля. Эти номерные знаки содержат буквы латинского алфавита и цифры зеленого цвета.