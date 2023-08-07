Международные резервы второй раз подряд обновили рекорд

Международные резервы Украины на 1 августа составили 41,72 миллиарда долларов и во второй раз обновили рекорд за историю независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За прошлый месяц резервы выросли на 6,9% – с 39,03 млрд долларов в начале июля.

"В течение июля международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

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На валютные счета правительства в Нацбанке поступило 4,68 млрд долл.

1,66 млрд долл – макрофинансовая помощь от ЕС;

1,5 млрд долл – льготный кредит под гарантии Правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка;

1,3 млрд долл – грантовые средства через трастовый фонд Всемирного банка;

227,3 млн долл – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Правительство Украины выплатило 394,6 млн долл.

Также на динамику резервов повлияли операции регулятора на валютном рынке. Так, в июле НБУ продал на валютном рынке 1,87 млрд долл и выкупил в резервы – 12,9 млн долл. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 1,86 млрд дол.

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"Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", - отметили в Национальном банке.

Кроме этого, в июле в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 266 млн долл.

В целом, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.

Напоминаем:

За неделю с 31 июля по 4 августа Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 460,31 млн долларов и купил 2,03 млн долларов.