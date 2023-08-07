Международные резервы второй раз подряд обновили рекорд
Международные резервы Украины на 1 августа составили 41,72 миллиарда долларов и во второй раз обновили рекорд за историю независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
За прошлый месяц резервы выросли на 6,9% – с 39,03 млрд долларов в начале июля.
"В течение июля международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении.
На валютные счета правительства в Нацбанке поступило 4,68 млрд долл.
- 1,66 млрд долл – макрофинансовая помощь от ЕС;
- 1,5 млрд долл – льготный кредит под гарантии Правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка;
- 1,3 млрд долл – грантовые средства через трастовый фонд Всемирного банка;
- 227,3 млн долл – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Правительство Украины выплатило 394,6 млн долл.
Также на динамику резервов повлияли операции регулятора на валютном рынке. Так, в июле НБУ продал на валютном рынке 1,87 млрд долл и выкупил в резервы – 12,9 млн долл. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 1,86 млрд дол.
"Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", - отметили в Национальном банке.
Кроме этого, в июле в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 266 млн долл.
В целом, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.
Напоминаем:
За неделю с 31 июля по 4 августа Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 460,31 млн долларов и купил 2,03 млн долларов.