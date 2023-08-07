ФГВФЛ продает кредиты "Мегабанка", обеспеченные кинотеатром, квартирами и элеваторами

28 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц проведет торги по продаже кредитов "Мегабанка", обеспеченных кинотеатром, квартирами и элеваторами.

Соответствующее объявление обнародовано на сайте ФГВФЛ.

"28 августа 2023 года в системе Prozorro.Продажи состоится повторный аукцион по продаже активов АО "Мегабанк", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.

В ФГВФЛ хотят продать указанные кредиты одним лотом.

Реклама:

"В целом речь идет о 105 договорах, заключенных с 38 контрагентами. Все договоры являются связанными между собой, поэтому для максимизации поступлений при ликвидации банка, на продажу выставляются одним лотом", - отмечают в ФГВФЛ.

Общая задолженность по договорам, включенным в состав лота, достигает 2,18 млрд грн. Все заемщики-юридические лица являются действующими предприятиями и не находятся в состоянии прекращения. Средний срок просрочки выполнения обязательств перед банком - до двух лет.

При этом в залоге банка - объекты жилой и коммерческой недвижимости в Харькове и области (в т.ч. недвижимость, относящаяся к аграрному сектору: элеваторы, теплицы и др.), здание кинотеатра в г. Харьков, движимое имущество и оборудование, ценные бумаги.

Реклама:

Торги пройдут по голландской модели аукциона. Участие в аукционах могут принять юридические и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором, заемщиков и поручителей по кредитным договорам. Следить за ходом торгов могут все желающие.

Победитель аукциона получит право требовать от должника возврата средств, в частности путем обращения взыскания на залоговое имущество, в том числе в судебном порядке. Средства, полученные от продажи активов ликвидируемых банков, Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.

Напоминаем:

Указанные торги будут повторной попыткой ФГВФЛ продать кредиты "Мегабанка".

Национальный банк отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных в июне 2022 года. Причиной стали существенные нарушения в части оценки кредитного риска, инсайдерское кредитование и невыполнение плана докапитализации.

Читайте также: Мегабанкротство. Почему НБУ вывел с рынка Мегабанк и кто от этого больше всего проиграет?