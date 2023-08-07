Болезнь Ньюкасла: в Польше говорят, что Украина уменьшила ограничения на импорт курятины

Украина признала, что болезнь Ньюкасла в Польше локализовалась в отдельных регионах, и разрешила импорт курятины - не только из свободных от болезни районов, но и продуктов, прошедших необходимую обработку.

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Польши со ссылкой на соответствующее решение Госпродпотребслужбы Украины от 4 августа 2023 года.

На официальных сайтах Минагрополитики Украины, а также Госпродпотребслужбы Украины информации о снятии запрета на импорт в Украину курятины и куриных яиц из Польши нет.

В то же время польская сторона утверждает, что Украина признала регионализацию в Польше болезни Ньюкасла и, соответственно, сузила ограничения на импорт продукции.

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"Запрет на ввоз инкубационных яиц, живой птицы и необработанных продуктов и сырья из птицы снят, за исключением районов, пораженных вирусом болезни Ньюкасла, определенных компетентным органом Республики Польша", - отмечается на сайте министерства.

Кроме того, ограничения якобы не распространяются на продукцию, прошедшую обработку, которая гарантирует уничтожение вируса. То есть, такая продукция должна соответствовать требованиям к ввозу на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов.

Напоминаем:

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13 июля распоряжением главного государственного ветеринарного инспектора были введены ограничения на ввоз в Украину инкубационных яиц, птицы и продуктов из нее из Республики Польша из-за регистрации в стране болезни Ньюкасла.

Согласно сообщениям польских СМИ, заболевание было выявлено впервые за 50 лет на птицефабрике Белостокского района, где содержится 43,41 тыс. кур на убой.

Польские власти неоднократно обращались к Минагрополитики с просьбой разрешить экспорт этой продукции в Украину, оставив запрет на поставки только для регионов, где выявлено заболевание.